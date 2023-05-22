ABD'de tek siyahi Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, 2024 başkanlık seçimlerine aday

NEW ABD Senatosunda halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den tek siyahi milletvekili olan Güney Carolina Senatörü Tim Scott, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen duyurdu.

NEW ABD Senatosunda halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den tek siyahi milletvekili olan Güney Carolina Senatörü Tim Scott, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen duyurdu.

Scott (57), memleketi Güney Carolina'nın North Charleston kentinde adaylığını duyurduğu seçim kampanyasını resmen başlattı.

Burada yaptığı konuşmada Scott, ABD'nin "fırsatlar ülkesi" olduğunu belirterek, ailesi ve kendi hayat hikayesinden bahsetti.

ABD Başkanı Joe Biden'a ve "radikal sol" diye ifade ettiği Demokratlara yüklenen Scott, Biden yönetiminin ekonomi ve güvenlik politikalarını eleştirdi. Scott, "Biden'ın Amerika'sında suç oranları artıyor ve kolluk kuvvetleri geri çekiliyor." dedi.

Biden'ın ve "radikal sol"un kendisi gibi insanların önüne çıkan fırsatlara "saldırdığını" söyleyen Scott, "İşte bu yüzden bugün ABD Başkanlığı için yarışa katıldığımı duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Scott, ABD'nin güney sınırında yaşanan sorunlara ve "Çin'in ABD'de tarım arazileri satın almasına, ABD hava sahasını ihlal etmesine ve çocukların verilerini takip etmesine" değindi. Scott, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ve İran'ın yanında yer aldığını söyleyerek, "ABD bu yarışmayı kazanabilir ama Joe Biden kazanamaz." şeklinde konuştu.

Trump, Scott'a şans diledi

Cumhuriyetçi Parti'den adaylar arasında anketlerde açık ara önde görünen eski Başkan Donald Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'dan yaptığı paylaşımda Scott'a şans diledi.

Adaylığını duyurması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis'e yüklenen Trump, DeSantis'in seçilemeyeceğini ve Scott'un ondan daha büyük bir adım olduğunu iddia etti.

Trump'ın yanı sıra halihazırda Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran isimler arasında eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor.

Trump'ın en yakın rakibi DeSantis'in de bu hafta adaylığını resmen duyurması bekleniyor. 2024 başkanlık seçimleri için aday olması beklenen isimler arasında eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de bulunuyor.

Morning Consult tarafından 16 Mayıs'ta Cumhuriyetçi parti ön seçmenleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 61'i Trump derken, DeSantis ise 43 puan geriden gelerek yüzde 18'de kalmıştı.

Ankette, Pence yüzde 6 oy alırken, Haley ve Ramaswamy de yüzde 4'te kalmış, Scott'un ise desteği yüzde 1 seviyesinde olmuştu.