ABD'de spor giyim tarzıyla dikkati çeken Senatör Fetterman'dan esprili paylaşım

???????NEW ABD'de spor tarzıyla dikkati çeken Pensilvanya Senatörü John Fetterman, yeni açtığı resmi Twitter hesabı için takım elbiseli fotoğrafıyla esprili bir paylaşım yaptı.

???????NEW ABD'de spor tarzıyla dikkati çeken Pensilvanya Senatörü John Fetterman, yeni açtığı resmi Twitter hesabı için takım elbiseli fotoğrafıyla esprili bir paylaşım yaptı.

Ara seçimlerde Türk kökenli rakibi Mehmet Öz'ü yenerek Pensilvanya'dan Senatör seçilen Demokrat Fetterman, 2 metreyi aşan boyu, dövmeleri, seçmenlerin karşısına her zaman geniş kapüşonlu giysileri ve şortlarıyla çıkmasıyla ünlü.

Takım elbiselilerin hakim olduğu siyaset arenasında kendine has bu tarzı ve üslubu ile öne çıkan Fetterman, yeni açtığı Twitter hesabını da esprili bir şekilde duyurdu.

Fetterman, genel tarzının aksine takım elbiseli bir fotoğrafını paylaşarak, "Başkent ve Pensilvanya'daki resmi çalışmalarım hakkındaki güncellemeler ve daha fazla takım elbiseli fotoğrafım için bu hesabı takip edin." ifadesini kullandı.

New York Times gazetesinin "2022'nin En Stil Sahibi Kişileri" listesinde yer alan 53 yaşındaki Fetterman, 2020 yılında yalnızca bir tane takım elbisesi olduğunu söylemişti. Ancak Fetterman, Senato mesaisi başlayınca meclisteki kıyafet kuralları gereği takım elbise giymeye başlamıştı.

Seçim kampanyası süresince televizyon programlarına ve kamusal etkinliklere spor tarzıyla katılan Fetterman'ın Senatodaki ofisinin girişinde ise marihuana ve LGBT bayrakları asılı.

Fetterman, Mayıs 2022'de geçirdiği felç nedeniyle konuşmakta zorluk yaşadığı için konuşmaları yazıya çeviren bir monitör kullanarak seçim kampanyasına devam etmişti.

8 Kasım 2022'deki seçimlerde Pensilvanya'da geçerli oyların yüzde 49,5'ini alarak, yüzde 48,1 oy alan rakibi Mehmet Öz'ü az bir farkla geride bırakıp, Senatoda milletvekili olmaya hak kazanmıştı.