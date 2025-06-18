ABD'de Sosyal Medya, Geleneksel Medyayı Geçti

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ABD'de sosyal medyanın haberlerin en çok takip edilen kaynağı haline geldiği belirlendi. Reuters Enstitüsü'nün raporuna göre, ABD'lilerin yüzde 54'ü haberlerini sosyal medya platformlarından alıyor. Yapay zeka temelli haberlerin güvenilirliği konusunda endişeler var.

ABD'de sosyal medyanın, geleneksel televizyon kanalları ve haber sitelerini geride bırakarak haberlerin en çok takip edilen kaynağı haline geldiği belirlendi.

Reuters Enstitüsü, 48 ülkeden yaklaşık 100 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarının yer aldığı yıllık raporunu yayımladı.

Rapora göre, ABD'lilerin yüzde 54'ü haberlerini Facebook, X ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından alıyor. Bu oran televizyon için yüzde 50, haber siteleri ve uygulamaları için ise yüzde 48 oldu.

ABD'li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan, ABD'lilerin yüzde 22'sinin son bir hafta içinde haber veya yorumlarına denk geldiği en çok izlenen kişilik olarak öne çıktı.

Dünya genelindeki bazı siyasetçilerin de ana akım medya yerine "nadiren zorlayıcı soru soran" medya kişiliklerine ve "influencerlara" açıklama yapma eğiliminde olduğu tespit edildi. Ancak anket katılımcılarının yüzde 47'si bu kişileri genellikle yanlış bilgi yayan kaynaklar arasında gösterdi.

Yapay zeka temelli haberlere güvenilirlik düşük

Ayrıca, X'in haber kaynağı olarak kullanımının birçok alanda artış gösterdiği ve en büyük artışın ABD'de olduğu tespit edildi.

TikTok ise dünya genelinde geçen yıla kıyasla 4 puan artarak yüzde 16 kullanım oranına ulaştı ve en hızlı büyüyen sosyal medya haber kaynağı oldu.

Yapay zeka destekli "chatbot"lardan haber alma ise özellikle 25 yaş altı kullanıcılar arasında iki kat daha popüler hale geldi. Ancak kullanıcılar, yapay zeka temelli haber kaynaklarının güvenilirlik, şeffaflık ve doğruluk konusunda endişe oluşturduğunu ifade etti.

Genel olarak katılımcıların yüzde 58'i çevrimiçi haberlerde doğruyu yanlıştan ayırt etme konusunda endişeli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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