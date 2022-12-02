ABD'de Son 30 Yılda 1 Milyondan Fazla İnsan Ateşli Silahla Hayatını Kaybetti

WASHINGTON, 2 Aralık (Xinhua) -- Yeni bir araştırmaya göre, ABD'de son 30 yılda 1 milyondan fazla kişi ateşli silahlar yüzünden hayatını kaybetti.

WASHINGTON, 2 Aralık (Xinhua) -- Yeni bir araştırmaya göre, ABD'de son 30 yılda 1 milyondan fazla kişi ateşli silahlar yüzünden hayatını kaybetti.

Açık erişimli bir tıp dergisi olan ve Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Network Open'da yakın zamanda çıkan araştırmaya göre, ülkede 1990'dan 2021'e kadar yaklaşık yüzde 86'sı erkek olmak üzere ateşli silahlarla ilgili yaklaşık 1.110.000 ölüm meydana geldi.

Bulgular ayrıca, 2004 yılında ABD'deki her 100.000 kişiden yaklaşık 10'unun ateşli silahlar sonucu ölmesiyle bir dip seviyesinin görüldüğünü ortaya koydu.

Oran 2010'da tekrar yükselmeye başladı ve sonunda yüzde 45,5 artarak 2021'de her 100.000 kişiden 14,7'sinin ateşli silah ile ölümüne yükseldi.

Çalışma aynı zamanda ateşli silahlarla ölüm oranlarındaki ırk ve etnik gruplara dair eşitsizliklerin de altını çizdi. Çalışmaya göre bu eşitsizlikler son yıllarda arttı.

Cinayetler, en çok 20 ila 40 yaşları arasındaki Hispanik olmayan siyah erkekler arasında gerçekleşti. İntiharlar ise 70 yaş ve üstü Hispanik olmayan beyaz erkekler arasında yaygın olarak görüldü.

Ayrıca, bulgulara göre kadınlar arasında yıllık ateşli silahla intihar oranları 2010'dan bu yana arttı.