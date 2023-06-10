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ABD'de sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

ABD'de sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

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NEW ABD'nin California eyaletinde sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin California eyaletinde sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

San Francisco Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece Mission Bölgesi'nde gerçekleştirilen sokak eğlencesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır, 4'ünün hafif olduğu bildirildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri San Francisco California Güncel Haberler

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