ABD'de sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
Güncel Haberler
NEW ABD'nin California eyaletinde sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
NEW ABD'nin California eyaletinde sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
San Francisco Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece Mission Bölgesi'nde gerçekleştirilen sokak eğlencesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 9 kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır, 4'ünün hafif olduğu bildirildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel