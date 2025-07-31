ABD'de siyasetin üstüne Epstein davasının gölgesi düşüyor

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dava sürecinde ortaya çıkan belgeler ve iddiaların gölgesi ABD siyasetinin üstüne düştü.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Epstein'in dava dosyaları, bağlantıları ve konuya dair iddialar, hem ABD hem de dünyada manşetlerden düşmüyor.

Dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 28 Şubat'ta Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik kayıtlar da dahil olmak üzere davayla ilgili belgelerin bir kısmını yayımladı.

Yayımlanan yeni dosyalarda, Epstein'ın özel uçağının uçuş kayıtlarının kopyaları ile Epstein'in suçlarına yardım ettiği ithamıyla mahkum olan Ghislaine Maxwell tarafından derlendiği iddia edilen belgelerin fotokopisi gibi daha önce kamuoyuna sızdırılan belgeler bulunuyor.

Dosyalarda, Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Evans, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump, Naomi Campbell, Alastair Campbell, David Blaine, Tony Blair, Mike Bloomberg, Richard Branson, Ralph Fiennes ve Alec Baldwin gibi davayla ilişkili kişilerin de adı geçiyor.

Belgeler arasında ayrıca, karartılmış bir isim listesi ve kanıt olarak görülen çeşitli ürünlere ait bilgiler paylaşılırken, davaya dair başka belge ve bilgilerin olduğu iddiaları konunun unutulmasının önüne geçiyor.

Demokratlar, Epstein davasını gündemden düşürmüyor

Demokratlar, Trump'ın da Epstein ile bağlantılı olduğu iddialarını gündeme taşıyıp dava kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgelerin kamuoyuyla açıklanmasını istiyor.

Bu kapsamda Demokratlar, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ve Temsilciler Meclisi nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Minnesota Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, Epstein dosyalarının yayımlanmasını talep eden karar tasarısının Temsilciler Meclisi tatile girmeden önce oylanmamasını eleştirerek, Cumhuriyetçi Parti'yi "oylamadan kaçmak" ve "pedofilleri korumakla" suçladı.

Son olarak Demokratların FBI'ya Epstein ile bağlantılı dosyalara ilişkin "tehdit analizi" yapması çağrısı ise davanın uluslararası boyutlarını da yeniden gündeme getirdi.

Cumhuriyetçilerden de Epstein davasında şeffaflık çağrısı

Epstein davası ABD'de giderek hararetli bir tartışma alanı haline gelirken, Cumhuriyetçi siyasetçi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da tartışmalara dahil oldu.

Johnson, Epstein dosyasına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, bu konuda Başkan Trump ile farklı bir tutum sergiledi.

Trump ise şeffaflık çağrısında bulunan Cumhuriyetçilerle ilgili, "Geçmişteki destekçilerim bu saçmalığa balık gibi atladılar." sözleriyle tepki gösterdi.

Musk da Epstein tartışmalarına dahil oldu

Amerikalı iş insanı Elon Musk da Epstein belgeleri konusunda bir dönem beraber siyaset yaptığı Trump'ın karşısında yer alarak konuyu kendisine ait sosyal medya platformu X'te gündeme taşıyarak tartışmaları alevlendirdi.

Musk, önce Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürmüş, daha sonra ise bu iddiasının yer aldığı X paylaşımını silmişti. Ancak Musk, davaya dair dosyaları, ABD Başkanı'nın söz verdiği gibi yayımlaması çağrısında bulundu.

Öte yandan Epstein davası, bağlantıları, iddialar tüm dünyada merak konusu olmaya devam ederken, ABD'li gazeteci Tucker Carlson ise Epstein'ın uluslararası bağlantılarına işaret ederek, Epstein'ın "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etti.

Trump, Demokratları Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanmakla suçluyor

Beyaz Saray ise Trump'ın adının, Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde geçtiği yönündeki iddiayı yalanlarken, CNN'in ulaştığı 1990'lar ve 2000'lere ait arşiv fotoğraf ve görüntüler, Trump ile Epstein arasındaki ilişkiye dair yeni detayları ortaya koydu.

Başkan Trump, Jeffrey Epstein'e yönelik tartışmaların, Demokratlar tarafından yönetiminin başarılarını gölgelemek için kullanıldığını savunuyor.

Wall Street Journal'in (WSJ) haberinde ise ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, mayıs ayında Trump'a, isminin Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde birden fazla kez geçtiğini bildirdiği öne sürüldü.

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etti.

Trump ise bu iddiaları da reddederek, Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ'nin sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Öte yandan, Epstein davasına bakan federal savcı Maurene Comey de 17 Temmuz'da "sebebi açıklanmadan" görevinden alındı.