ABD'de siyahi Ronald Greene'nin ölümünden sorumlu tutulan 5 polis suçlamaları reddetti

ABD'nin Louisiana eyaletinde, Mayıs 2019'da siyahi Ronald Greene'in gözaltı işlemi sırasında ölümünden sorumlu tutulan 5 polis suçlamaları reddetti.

Eyaletin Union Parish şehrindeki mahkemede 5 polis hakim karşısına çıkarıldı.

Trafik kontrolü sırasında siyahi Greene'in ölümüne neden olmak ve daha sonra bunun üstünü örtmekle suçlanan 5 polis, suçsuz olduklarını savundu.

Yargıç, 5 polisin davasının görülmesine 12 Mayıs'ta devam edileceğini belirtti.

Ronald Greene'in, 10 Mayıs 2019'da Union Parish kentinde, trafik ihlali için durdurulmak istendiği sırada polisten kaçarken kovalamaca sonucu bir ağaca çarptığı belirtilmişti.

49 yaşındaki siyahinin, çarpma sonucu olay yerinde öldüğü bildirilmişti.

Ancak Ekim 2020'de yayınlanan 27 saniyelik ses kaydında, polislerin çarpmadan sonra hayatta olan siyahi Ronald Greene'e gözaltı işlemi sırasında şiddet uyguladıkları ortaya çıkmıştı.

Ses kaydında, Louisiana eyalet polisi amiri Chris Hollingsworth'un bir meslektaşıyla siyahi Greene'in gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı telefon konuşmasında, "Boğazını sıktık ve ulaşmaya çalıştığı her şeyi kontrol altına aldık. Sonunda kelepçeledik, üçüncü kişi geldiğinde hala kavga ediyordu. Her yere kan kustu ve aniden gevşedi." dediği duyulmuştu.

Kayıtta, polislerden birinin "gebertene kadar döverim" dedikten sonra küfrettiği de dikkati çekmişti.

Greene'nin ailesinin açtığı dava üzerine büyük jüri, Aralık 2022'de, olaya karışan 5 polisi suçlayarak yargılanmalarına karar vermişti.