ABD'de Siyahi Evsizi Boğarak Öldüren Eski Asker Hakkındaki Suçlamaları Reddetti

ABD'de New York metrosunda siyahi evsiz Jordan Neely'yi boğarak ölümüne sebep olan eski asker Daniel Penny, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Penny, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini söyledi. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

???????NEW ABD'de New York metrosunda siyahi evsiz Jordan Neely'yi boğarak ölümüne sebep olan eski asker Daniel Penny, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Penny, büyük jüri tarafından hakkında verilen yargılanması yönündeki kararın ardından bugün hakim karşısına çıktı.

24 yaşındaki eski asker, mahkemede kendisine yöneltilen "ikinci derece cinayet" ve "suç teşkil eden ihmalle adam öldürme" suçlamalarını reddettiğini söyledi.

Yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonunda hakim, davanın devamı için 25 Ekim tarihine gün verdi.

Olay

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemiş, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki Penny, daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmiş, evsiz adamın ölümü günlerce tepkilere ve protestolara neden olmuştu.

Penny, daha sonra "ikinci derece cinayet" suçlamasıyla tekrar gözaltına alınmış, 12 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemede 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

New York büyük jürisi, 15 Haziran'da, Penny'nin "ikinci derece cinayet" ve "suç teşkil eden ihmalle adam öldürme" suçlamalarından yargılanmasına karar vermişti.

Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetleri'nde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.