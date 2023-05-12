ABD'de siyahi evsizi boğan eski asker, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

NEW ABD'de New York metrosunda siyahi evsiz Jordan Neely'yi boğan eski asker Daniel Penny, çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı.

Manhattan Ceza Mahkemesi'nden bir yargıcın, Amerikan deniz piyadesi gazisi Penny'yi 100 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığı belirtildi.

Bugün erken saatlerde Manhattan'daki Beşinci Karakol'a teslim olan ve elleri ters kelepçelenmiş halde görevliler tarafından resmi bir araca bindirilerek götürülen Penny'nin mahkemede, pasaportuna el konulmak ve New York'tan izinsiz ayrılmamak kaydı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Eski askerin mahkemede savunma yapmadığı, 17 Temmuz'da tekrar mahkemeye çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

Erken saatlerde, Manhattan'daki Beşinci Karakol'a teslim olan Daniel Penny, yapılan işlemlerin ardından elleri ters kelepçelenmiş bir vaziyette görevliler tarafından resmi bir araca bindirilerek götürüldü.

Olay

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemişti. Neely, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti.

Evsiz adamın ölümü günlerdir tepkilere ve protestolara neden olmuştu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, evsiz adam ücret ödememe, hırsızlık ve üç kadına saldırı gibi suçlamalarla 42 defa gözaltına alınmıştı.

Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.