ABD'de Silahlı Şiddet Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Hızla Büyüyor

ABD'li her 5 yetişkinden 1'i bizzat silahla tehdit edildiğini ve her 6 yetişkinden 1'i de birinin silahla vurulduğuna şahsen tanık olduğunu söylüyor.

ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde bir okula düzenlenen toplu silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için yas tutan insanlar, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

ABD'li her 5 yetişkinden 1'i bizzat silahla tehdit edildiğini ve her 6 yetişkinden 1'i de birinin silahla vurulduğuna şahsen tanık olduğunu söylüyor.

NEW YORK, 24 Mayıs (Xinhua) -- Axios- Ipsos Amerikan Sağlık Endeksi'nin son verilerine göre, silahlı şiddet ABD vatandaşları için en önemli halk sağlığı sorunu olarak uyuşturucu krizini geride bıraktı.

Axios'un ankete ilişkin haberine göre, anket katılımcılarının yüzde 26'sı "silahlara ve mühimmata olan erişimin" Amerikan halk sağlığı için 1 numaralı tehdit olduğunu düşünüyor. Bu oran, Şubat ayında yüzde 17 seviyesindeydi. Axios, son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırıların, Şubat ayında yapılan anketin ardından geçen süre boyunca bariz bir şekilde dikkatleri bu konuya odaklamış olabileceğini kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 25'i opioidler ve fentanili, yüzde 20 ise obeziteyi halk sağlığına dönük en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti. Bu iki oran da Şubat ayındaki anketten bu yana neredeyse hiç değişmedi. Ankete göre, Kovid-19 ise yüzde 3 oranla sigara, alkol kullanımı ve güvenli olmayan araç kullanımı ile aynı seviyeye gerileyerek halk sağlığı tehditleri arasında en alt sıralara düştü.

Haberde, "Son zamanlarda yapılan diğer anketler, özellikle okullarda silahlı şiddete ilişkin endişelerin arttığını gösteriyor. KFF tarafından yapılan bir ankete göre her 5 ABD'li yetişkinden 1'i bizzat silahla tehdit edildiğini ve her 6 kişiden 1'i de birisinin silahla vurulduğuna şahsen tanık olduğunu belirtiyor" denildi.

Haberde ayrıca, "Uzmanların, işveren maliyetlerini, sigorta taleplerini, ruh sağlığı danışmanlığını ve diğer değişkenleri hesaba katmasıyla birlikte, silahlı şiddeti bir halk sağlığı sorunu olarak göstermeye yönelik çabaları da arttı" ifadeleri de yer aldı.