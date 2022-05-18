ABD'de silah üretimi 2000 yılından bu yana 3'e katlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de silah üretimi 2000 yılından bu yana 3'e katlandı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
ABD'de silah üretimi 2000 yılından bu yana 3'e katlandı

NEW ABD'de açıklanan son rapora göre, ülkedeki silah üretimi 2000 yılından bu yana özellikle tabancalara olan rağbetten dolayı üçe katlandı.

NEW ABD'de açıklanan son rapora göre, ülkedeki silah üretimi 2000 yılından bu yana özellikle tabancalara olan rağbetten dolayı üçe katlandı.

New York Times'ın (NYT) ABD'de Ateşli Silah Ticareti isimli rapordaki grafiklerden derlediği veri ve çıkarımlara göre, ülkedeki silah üretiminin 2000'den bu yana üç kat arttığı ve bunun, tamamına yakını iç piyasada satılan "tabanca ve yarı otomatik av silahlarının satışında patlama yaşandığı" anlamına geldiği belirtildi.

Salı günü açıklanan rakamlar, yıllık yerli silah üretiminin 2000 yılında 3,9 milyondan 2020'de 11,3 milyona yükseldiğini ortaya koydu.

Raporda, 2009'dan itibaren, kişisel korunma için satın alınan Glock tipi yarı otomatik tabancaların, genellikle avcılıkta kullanılan tüfeklerden daha fazla satılmaya başlandığı bilgisi ön plana çıktı.

306 sayfalık belgeye göre, ABD polisinin, 2021'de "hayalet silahlar" olarak bilinen ve izi sürülemeyen 19 bin 344 ev yapımı ateşli silah ele geçirdiğine ve bu rakamın 2016'dan bu yana 10 kat arttığına dikkat çekildi.

ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu (ATF) tarafından yürütülen 2018 araştırmasına göre, ülkede yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl ATF'den, ülkede yaşanan silahlı saldırıların artması üzerine, son 20 yılın silah verilerini toplamasını ve analiz etmesini istemişti.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title