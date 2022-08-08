ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu - ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu ABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu. - ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu WASHINGTON - ABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu. ABD'nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü. İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Delaware Güncel Haberler

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