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ABD'de Sevgililer Günü'nde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrıları

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ABD'de Sevgililer Günü'nde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrıları

NEW ABD'de Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrıları yapıldı.

NEW ABD'de Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrıları yapıldı.

ABD'li şarkıcı Madonna, yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Kahramanmaraş merkezli depremleri gündeme getirdi.

Madonna, "Sevgililer Günü'nde herkes sevgiden konuşuyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgimizi ve şifa enerjimizi gönderelim." ifadelerini paylaştı.

Madonna'nın paylaşımının, bir saat içinde yaklaşık 190 bin beğeni aldığı görüldü.

New York'un Long Island bölgesinde Slappin' Chick adlı restoran da Sevgililer Günü'ndeki kazancının tamamını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Restoran sahibi Zafar Ahmad, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Slappin' Chick, Türkiye ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla günlük kazancının yüzde 100'ünü son felaketten etkilenenleri desteklemek için bağışlamaya karar verdi. Hepinizi burada görmeyi umuyoruz!" çağrısına yer verdi.

Pennsylvania'nın Philadelphia şehrinde bulunan Drexel Üniversitesi de Twitter paylaşımında, okuldaki Türk öğrencilerin Sevgililer Günü'nde depremzedeler yararına gül ve lokum sattığını açıkladı.

New Jersey'nin Tenafly bölgesindeki Stillman İlkokulu Aile Birliği de Sevgililer Günü'nde depremzedeler için yardım topladı. Okulun Twitter hesabından, "Stillman İlkokulu ailelerimiz, bu Sevgililer Günü'nde şefkatlerini ortaya koydu. Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilecek çok ihtiyaç duyulan eşyalar için büyük bir yanıt verdi." ifadeleri paylaşıldı.

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Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Sevgililer Günü Türkiye Suriye Güncel Haberler

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