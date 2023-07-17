ABD'de Seri Cinayetlerle İlgili Zanlı Hakkında Yeni Deliller Bulundu

ABD'nin New York eyaletinde, 2010'dan beri çözülemeyen ve en az 10 kişinin öldüğü seri cinayet olayıyla ilgili olarak zanlı hakkında yeni delillere ulaşıldığı belirtildi. Yetkililer, zanlının evinde yapılan aramalarda silahlar bulunduğunu ve telefon kayıtları ile DNA kanıtlarının da mevcut olduğunu açıkladı. Soruşturma devam ederken, zanlının diğer cinayetlerle bağlantısının da ortaya çıkabileceği ifade edildi.

NEW ABD'de, New York eyaletinin Long Island bölgesinde, 2010'dan beri çözülemeyen ve en az 10 kişinin öldüğü seri cinayet olayından sorumlu tutulan zanlı hakkında yetkililer, inceleme sürdükçe birçok yeni delile ulaştıklarını belirtti.

New York'ta mimarlık yapan ve 13 Temmuz'da gözaltına alınan şüpheli Rex Heuermann için Suffolk Bölge Savcısı Ray Tierney, CNN'e "Bu cinayetleri kanıtlayabileceğimizi hissediyoruz." dedi.

Tierney, gözaltından sonra Heuermann'a ait mekanlarda arama yaptıklarını belirterek, "Şu an kanıt ve bilgi seli var, bunların hepsini gözden geçirmemiz zaman alacak. Ayrıca elimizde telefon ve DNA kanıtları da mevcut." şeklinde konuştu.

Suffolk Bölgesi Polis Departmanı Şefi Anthony Carter da Heuermann'ın şu an için 3 kadının ölümünden sorumlu tutulduğunu, deliller toplandıkça diğer kurbanlarla bağının da çıkmasının mümkün olacağını kaydetti.

Carter, güvenlik güçlerinin, şüphelinin yıllarca süren faaliyetlerini derleyerek, ihbar hatlarını tarayarak ve tanıklarla görüşerek Heuermann'ı ve diğer çözülmemiş davaları araştırmaya devam edeceğini söyledi.

Yediği pizza kalıntısından gizlice DNA örnekleri alındı

Yetkililere göre, Heurmann bir yıldan fazladır polisin takibi altındaydı ve delil toplama süreci devam ederken yeniden cinayet işleme belirtileri gösterdiği düşünülerek 13 Temmuz'da gözaltına alındı.

2022'den bu yana şüpheli olarak takip edilen Heurmann hakkında gizlice DNA örnekleri toplandı ve söz konusu cinayetlerle herhangi bir bağlantısı olup olmadığının tespiti için telefon kayıtları analiz edildi, kredi kartları incelendi.

Cinayetlerle ilgili tanıkların zanlı eşkal tariflerini de değerlendiren yetkililer, kurbanların sarıldığı örtülerden elde edilen DNA bilgileri ile Heuermann'ın yediği pizza kalıntısından gizlice alınan örneklerle eşleştirmeler yapıldı.

Heurmann'ın bilgisayar kayıtlarında yapılan incelemelerde de Gilgo Beach cinayetleri soruşturmasının durumu hakkında en az 200 arama yaptığı, buna ek olarak kayıtlarda ayrıca şiddet içerikli pornografi aramalarının ve tacize uğrayan, tecavüze uğrayan ve öldürülen kadın tasvirlerinin yer aldığı görüldü.

Gözaltına alındıktan sonra Heurmann'ın evinde yapılan aramalarda da bodrum katında metal bir kapı arkasındaki kasada 92'si kayıtlı 300'e yakın ateşli silah bulunduğu bildirildi.

"Gilgo Beach seri cinayetleri" olayı

Long Island'ın güneyindeki sahilde 2010'dan sonra değişik zamanlar içinde 8 kadın ile bir erkek ve bir çocuk olmak üzere en az 10 insan kalıntısı bulunmuş, esrarı çözülemeyen bu "Gilgo Beach seri cinayetleri" halk arasında korkuya neden olmuştu.

Güvenlik güçleri, 13 Temmuz'da, New York'ta bir mimarlık şirketinin sahibi 59 yaşındaki Rex Heuermann'ı, söz konusu çözülmemiş cinayetlerden en az 3'ü ile bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına almıştı.

Heuermann'ın Long Island'da doğup büyüdüğü ve 1994'ten beri New York kenti merkezli mimarlık ve danışmanlık firması RH Consultants & Associates'in sahibi tescilli bir mimar olduğu bildirilmişti.

Heuermann, gözaltına alındığının ertesi günü çıkarıldığı hakim karşısında, savcılığın kendisine yönelttiği 3 kadını öldürme suçlamasını reddetmişti.

Hakim, Heuermann'ın kefaletsiz tutukluluk halinin devamına karar vermişti.