ABD'de seri cinayet zanlısının eşi boşanmak için mahkemeye başvurdu

ABD'nin New York eyaletinde, 2010'dan beri çözülemeyen ve en az 10 kişinin öldüğü seri cinayetten sorumlu tutulan zanlı Rex Heuermann'ın eşi boşanmak için mahkemeye başvurdu. Soruşturma New York dışına taşındı ve diğer eyaletlerdeki benzer cinayetlerle bağlantısı araştırılıyor.

NEW ABD'nin New York eyaleti Long Island bölgesinde, 2010'dan beri çözülemeyen ve en az 10 kişinin öldüğü seri cinayetten sorumlu tutulan zanlı Rex Heuermann'ın eşi boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Heuermann'ın 27 yıldır evli olduğu eşi Asa Ellerup, Suffolk Bölge Yüksek Mahkemesi'ne boşanmak için dilekçe verdi.

Suffolk Bölge Emniyet Müdürü Rodney Harrison, CNN'e, Heuermann'ın ailesinin onun yaşadığı bu korkunç ikili hayatı bildiklerine inanmadığını ancak yetkililerin hiçbir ihtimali dışlamayarak bilgi toplamaya devam ettiğini kaydetti.???????

Soruşturma New York dışına taştı

Diğer yandan Heuermann'ın tutuklanmasıyla birlikte, ilgili soruşturmanın New York sınırları dışında da devam ettiği kaydedildi.

Nevada eyaletinde yetkililerin, Heuermann'ın ziyaret ettiği dönemleri dikkate alarak Las Vegas'ta gerçekleşen hayat kadınlarına yönelik cinayetlerle bir bağının olup olmadığını soruşturduğu aktarıldı.

New Jersey'nin Atlantic City şehrinde daha önce meydana gelen benzeri cinayetlerle Heuermann'ın muhtemel bir bağı olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi.

"Gilgo Beach seri cinayetleri" olayı

Long Island'ın güneyindeki sahilde 2010'dan sonra değişik zamanlar içinde 8 kadın ile bir erkek ve bir çocuk olmak üzere en az 10 insan kalıntısı bulunmuş, esrarı çözülemeyen bu "Gilgo Beach seri cinayetleri" halk arasında korkuya neden olmuştu.

Güvenlik güçleri, 13 Temmuz'da, New York'ta bir mimarlık şirketinin sahibi 59 yaşındaki Rex Heuermann'ı, söz konusu çözülmemiş cinayetlerden en az 3'ü ile bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına almıştı.

Heuermann, savcılığın kendisine yönelttiği 3 kadınla ilgili 1. ve 2. derece cinayet suçlamalarını reddederken yargıç, Heuermann'ın kefaletsiz tutukluluk halinin devamına karar vermişti.