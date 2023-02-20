ABD'de Savaş Karşıtı Miting
Güncel Haberler
WASHİNGTON, 20 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Lincoln Anıtı önünde Pazar günü öğleden sonra düzenlenen mitingde yüzlerce protestocu, ABD'nin denizaşırı savaşlarda oynadığı "savaş makinesi" rolünü eleştirdi.
WASHİNGTON, 20 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Lincoln Anıtı önünde Pazar günü öğleden sonra düzenlenen mitingde yüzlerce protestocu, ABD'nin denizaşırı savaşlarda oynadığı "savaş makinesi" rolünü eleştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel