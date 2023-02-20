ABD'de Savaş Karşıtı Miting Güncel Haberler WASHİNGTON, 20 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Lincoln Anıtı önünde Pazar günü öğleden sonra düzenlenen mitingde yüzlerce protestocu, ABD'nin denizaşırı savaşlarda oynadığı "savaş makinesi" rolünü eleştirdi. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen savaş karşıtı mitingde biraraya gelen göstericiler, 19 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) WASHİNGTON, 20 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Lincoln Anıtı önünde Pazar günü öğleden sonra düzenlenen mitingde yüzlerce protestocu, ABD'nin denizaşırı savaşlarda oynadığı "savaş makinesi" rolünü eleştirdi. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen savaş karşıtı mitingde biraraya gelen göstericiler, 19 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen savaş karşıtı mitingde slogan yazılı bir pankart taşıyan gösterici, 19 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen savaş karşıtı mitingde slogan yazılı bir pankart taşıyan gösterici, 19 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Washington Güncel Haberler

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