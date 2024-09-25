Üye Girişi
Haberler

ABD'de Santa Maria Adliyesi'nde Patlama

ABD'de Santa Maria Adliyesi'nde Patlama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları, bir kişinin adliyeye girdiğini ve sırt çantasını fırlattığını bildirdi. Patlamanın nedenine dair henüz detaylar netleşmedi.

- ABD'de adliyede patlama

CALİFORNİA - Santa Barbara County Şerif Ofisi, ABD'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiğini bildirdi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Santa Barbara County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olaya müdahale ettiği aktarılarak, "Santa Maria Adliyesi'nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor" denildi.

Görgü tanıkları, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantası fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Polisin, bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Patlamada, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Bu adamlara kaç yıl yeter! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi? Tabii Spor canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi? Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });