ABD'de Sandy Hook saldırsına 'komplo' diyen Alex Jones, iflasını istedi

NEW ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda çocukları hedef alan silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmesi nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilen Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, iflas başvurusunda bulundu.

Jones'un kurucusu olduğu, komplo teorileri ile bilinen Infowars sitesi mahkemeye iflas koruması için dilekçe sundu.

Mahkeme dosyasında Infowars'ın varlığının yaklaşık 50 bin dolar ettiği, tahmini tazminat yükümlülüklerinin ise 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında olduğu öne sürüldü.

Sandy Hook saldırısı kurbanlarının ailelerini temsil eden avukat Christopher Mattei, iflas başvurusu üzerine, "Alex Jones, Sandy Hook ailelerine karşı kar odaklı yalan kampanyasından sorumlu tutulacağı bir kamu davasında kaçamayacak." ifadesini kullandı.

Jones, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda 20'si çocuk 26 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının, bireysel silahlanma karşıtlarının oyunu olduğunu iddia etmiş, tepkiler üzerine saldırının gerçek olduğunu sonradan kabul etmişti.

Saldırıda çocuklarını kaybeden aileler, saldırının yalan olduğunu iddia eden Alex Jones'a hakaret davası açmış, davaya bakan hakim 15 Kasım 2021'de, Jones'un ve kendisine bağlı şirketlerin ailelere tazminat ödemesine hükmetmişti.

Aşırı sağcı komplo teorileriyle tanınan Amerikalı radyo programcısı Alex Jones, kurucusu olduğu Infowars gibi siteler üzerinden yaptığı yayınlarla zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Jones'un ayrıca, Oklahoma bombalaması ve 11 Eylül saldırılarını ABD hükümetinin planladığı, NASA'nın Ay'a ayak basma olayının sahte olduğu ve büyük şirketlerin yapay ekonomik krizler, gözetleme teknolojileri ve organize terör olayları aracılığıyla kitleleri yönlendirerek dünyayı idare ettiği şeklinde görüşleri bulunuyor.