ABD'de Raydan Çıkan Trenden Sızan Kimyasalların Balık ve Tavukları Öldürdüğü İddia Edildi

NEW YORK, 15 Şubat (Xinhua) -- ABD'de NBC News'in Pazartesi günü bildirdiğine göre yetkililer günlerdir Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası çevresindeki bölge sakinlerine tehlikeli kimyasallar taşıyan 150 vagonluk bir trenin 3 Şubat'ta raydan çıkmasının ardından evlerine...

NEW YORK, 15 Şubat (Xinhua) -- ABD'de NBC News'in Pazartesi günü bildirdiğine göre yetkililer günlerdir Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası çevresindeki bölge sakinlerine tehlikeli kimyasallar taşıyan 150 vagonluk bir trenin 3 Şubat'ta raydan çıkmasının ardından evlerine dönmenin güvenli olduğunu söylüyor.

Ancak bir bölge sakini yerel basına beş tavuğunun ve horozunun geçen Salı günü aniden öldüğünü söyledi. Habere göre, demiryolu işletmecisi Norfolk Southern, bir gün önce yanıcı bir gaz olan vinil klorür taşıyan tren vagonlarının olası patlamasını önleme amacıyla kimyasalların kontrollü serbest bırakılmasını sağladı.

Ohio Doğal Kaynaklar Departmanı, geçen Çarşamba günü raydan çıkmadan kaynaklanan kimyasal sızıntının yaklaşık 12 km'lik akarsu boyunca tahminen 3.500 küçük balığı öldürdüğünü bildirdi.

Haberde, "Vagonların raydan çıktığı bölge yakınındaki duyumlar bu bölgede yaşayan insanlarda, kendilerinin ve hayvanlarının hava, su ve toprak yoluyla kimyasallara maruz kalabileceği korkusunu artırmaya devam ediyor" denildi.

Kontrollü salınma işleminden sonra, Çevre Koruma Ajansı (EPA) bölge sakinlerini olası kalıcı kokulara karşı uyardı, ancak vinil klorür yan ürünlerinin tehlikeli kabul edilenden daha düşük seviyelerde koku yayabileceğini kaydetti.

EPA, vinil klorürü kanserojen olarak sınıflandırıyor. Vinil klorüre rutin olarak maruz kalma, kişide karaciğer hasarı veya karaciğer kanseri riskini artırabiliyor. Yüksek konsantrasyonlara kısa süreli maruz kalma uyuşukluğa, koordinasyon kaybına, yönelim bozukluğuna, mide bulantısına, baş ağrısına veya yanmaya ya da karıncalanmaya neden olabiliyor.