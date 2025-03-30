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Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

ABD'de Ramazan Bayramı Namazı Coşkuyla İdare Edildi

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New York'ta, Müslümanlar Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın ederek bayram namazlarını eda etti. Yoğun katılım nedeniyle birçok caminin avlusuna ve sokaklara halılar serildi.

- ABD'de bayram namazı eda edildi

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını eda etti.

ABD'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın etti. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, New York şehrindeki Mimar Sinan Camii ve Al Amin Jame Camii'nde bayram namazı kıldı. Yoğun katılım nedeniyle dolan camilerin avlularına ve sokaklara halılar serildi. Camilere sığmayan cemaat açık havada namazını eda etti.

Namaz sonrası cami önlerinde bayramlaşan vatandaşlar, birlikte dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
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