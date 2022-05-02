ABD'de Ramazan Bayramı coşkusu

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bayram namazı kılmasının ardından bayramlaştı.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için camilere akın etti. ABD'nin başkenti Washington DC'de de binlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bayram namazı kılmasının ardından bayramlaştı.

DCA'daki bayram namazına çok sayıda Türk'ün yanı sıra çeşitli milletlerden Müslümanlarda katılırken, namaz için gelenlerin cami içine sığmadığı ve avlu ile DCA'nın bahçesine taştığı görüldü.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel