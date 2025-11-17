Haberler

ABD'de Psikiyatri Muayenesi İçin Götürülmeye Çalışılan Ali İhsan Bayhan Polis Tarafından Vuruldu

Güncelleme:
Ali İhsan Bayhan'ın zorunlu psikiyatrik muayene için götürülmesi sırasında ABD'de polis tarafından vurularak öldürülmesi üzerine babası Gültekin Bayhan, olayın infaz olduğunu savunarak yargıç kararına rağmen yasal olmayan bir işlem yapıldığını ifade etti.

ABD'de zorunlu psikiyatrik muayene yapılması için polis gözetiminde hastaneye götürülmeye çalışılırken vurularak öldürülen Ali İhsan Bayhan'ın babası Gültekin Bayhan, ABD'de şu anda bu olayın "infaz olduğunun" tartışıldığını belirterek, "Yasal olmayan şekilde yargıcın kararına rağmen masum bir insanı infaz ettiler, bu kadar açık." dedi.

Gültekin Bayhan, AA muhabirine, oğlu Ali İhsan Bayhan'ın 6 Kasım'da ABD'de polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bayhan, 5 Kasım'da oğlunun psikolojik sorunları olması nedeniyle zorunlu psikiyatrik muayene yapılması için başvuruda bulunduklarını ve buna yönelik çıkan mahkeme kararında yerel güvenlik güçlerinin "itinalı ve makul güç" kullanması gerektiğinin açıkça belirtildiğini dile getirerek, "Ali bu karardan 2-3 saat sonra sinagogu arayıp tehdit etmesinin ardından özel ekip tutuklama kararı çıkarıyor ve yerel ekipten görevi devralarak (Ali İhsan Bayhan'ı) infaz ettiği açık. İlk yerel güvenlik güçlerinin, sağlık kuruluşlarıyla entegre şekilde Ali İhsan Bayhan'ı zarar vermeden hastaneye götüreceği yargıç kararıyla sabit." ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı çerçevesinde yerel güvenlik güçlerince Ali İhsan Bayhan'ın evden çıkmasının beklenmesi ve o şekilde ölçülü güç kullanılarak gözetim altına alınması gerektiğini anlatan Bayhan, ABD'de de şu anda bu olayın "infaz olduğunun" tartışıldığını söyledi.

Bayhan, "Oğlum sinagogu tehdit edince açıkçası yasal olmayan şekilde yargıcın kararına rağmen masum bir insanı infaz ettiler, bu kadar açık." diye konuştu.

Bayhan'ın ailesi, 5 Kasım'da ABD mahkemesine başvurarak, Ali İhsan Bayhan'a zorunlu psikiyatrik muayene yapılmasını istemişti.

Polisin 6 Kasım'da Bayhan'ı götürmek için evine gittiği sırada, Bayhan'ın bir sinagoga yönelik tehditte bulunduğu gerekçesiyle özel polis gücü de eve gelmiş, Bayhan elini silahına yönelttiği iddiasıyla polisler tarafından vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
