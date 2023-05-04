- ABD'de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı ABD'nin Florida eyaletinde polis memuru, otoyolda bir araçta hamile kadına doğum yaptırdı.

- ABD'de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde polis memuru, otoyolda bir araçta hamile kadına doğum yaptırdı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir otoyolda polis memuru Daniel Jones, bir kadının doğum yapmasını sağladı. Hillsborough itfaiyesinden yapılan açıklamada, aracıyla seyir halindeyken sancıları başlayan hamile kadının eşini aradığı, eşinin ise acil durum hattını arayarak haber verdiği bildirildi. Olay yerine gelen ekipten polis memuru Jones, sancıları başlayan 5 çocuk annesi hamile kadına aracın ön koltuğunda doğum yaptırdı.

Hillsborough Şerifi Chad Chronister yaptığı açıklamada, polis memuru Jones'un kendini adayarak yaptığı hizmetin son derece gurur verici olduğunu söyledi. Chronister, ayrıca Daniel Jones'un görevdeyken 3'üncü kez doğum yaptırdığını ifade ederek aileyi tebrik etti.