ABD'de Perakende Satışlar Beklentilerin Üstünde Düştü

Tüketicilerin motorlu taşıt ve diğer pahalı kalemlerin alımlarını kısmasıyla ABD'de perakende satışlar Mart'ta beklenenden fazla düştü.

Tüketicilerin motorlu taşıt ve diğer pahalı kalemlerin alımlarını kısmasıyla ABD'de perakende satışlar Mart'ta beklenenden fazla düştü. Bu da ekonominin yüksek faiz oranları nedeniyle ilk çeyreğin sonunda ivme kaybettiğini gösteriyor. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor