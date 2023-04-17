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ABD'de Perakende Satışlar Beklentilerin Üstünde Düştü

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Tüketicilerin motorlu taşıt ve diğer pahalı kalemlerin alımlarını kısmasıyla ABD'de perakende satışlar Mart'ta beklenenden fazla düştü.

Tüketicilerin motorlu taşıt ve diğer pahalı kalemlerin alımlarını kısmasıyla ABD'de perakende satışlar Mart'ta beklenenden fazla düştü. Bu da ekonominin yüksek faiz oranları nedeniyle ilk çeyreğin sonunda ivme kaybettiğini gösteriyor. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Güncel Haberler

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