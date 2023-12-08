ABD'de Pensilvanya Üniversitesi, bağışçının tehdidiyle karşı karşıya

Pensilvanya Üniversitesi yönetimi, bir bağışçının antisemitizm olaylarına tepki göstermediği gerekçesiyle tehdit edildi. Bağışçı, 100 milyon dolarlık bağışını geri çekmekle tehdit etti.

ABD'de Pensilvanya Üniversitesi yönetimi, kampüste "antisemitizm olaylarına gerekli tepkinin gösterilmediği" gerekçesiyle bir bağışçısı tarafından tehdit edildi.

Bağışçı Ross Stevens, 7 Ekim'den bu yana üniversite kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler için "antisemitizm olaylarına gerekli tepkiyi" göstermediğini iddia ettiği üniversite yönetimini, 100 milyon dolarlık bağışını geri çekmekle tehdit etti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, finansal hizmet şirketi Stone Ridge Holdings Group kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Ross Stevens, Pensilvanya Üniversitesine gönderdiği mektupta, Üniversite Rektörü Elizabeth Magill'in görevden alınması gerektiğini, aksi takdirde üniversitenin elindeki 100 milyon dolar değerindeki Stone Ridge hissesini geri alacaklarını belirtti.

Ayrıca mektupta, Stone Ridge şirketinin, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda antisemitizme ilişkin sorularına Magill'in verdiği cevapların, bağışın iptali için yeterli olduğu da savunuldu.

Mektupta, üniversite yönetiminin "Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunan nefret söylemine" müsamaha gösterdiği iddia edildi.

Rektör Magill ABD Kongresi'ndeki oturuma çağrılmıştı

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve MIT Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüslerindeki antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için dün ABD Kongresindeki oturuma çağrılmıştı.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik'in "Yahudi soykırımı çağrısı"nın üniversite kurallarını ihlal edip etmediğine dair sorusuna Magill, "Söylem davranışa dönüşürse taciz olabilir, evet." karşılığını vermişti.

Öte yandan, rektörler komisyondaki ilk konuşmalarında Hamas'ın saldırısını ve kampüste antisemitizm olaylarını kınayarak ifade özgürlüğü politikalarından bahsedip derhal çalışmaya başlayacaklarını ve uzun vadede nefretin tüm türleriyle mücadele edeceklerini söylemişti.

Okullara soruşturma

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısının ardından Eğitim Bakanlığı üniversite kampüslerindeki nefret olaylarına dair iddialar hakkında çok sayıda soruşturma başlattı.

Soruşturmaların neticesinde Bakanlık okullara tavsiyelerde bulunacak ve bunlara uyulmaması halinde okullar federal fonlarını kaybedecek.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.