ABD'de otomobil evin ikinci katına çarptı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde polis, otomobilin bir evin ikinci katına çarparak asılı kalmasını 'kasıtlı eylem' olarak nitelendirdi. Olayda evde bulunan bir kişi yaralanmazken, sürücü hastaneye kaldırıldı.