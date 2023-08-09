ABD'de otomobil evin ikinci katına çarptı
Güncel Haberler
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde polis, otomobilin bir evin ikinci katına çarparak asılı kalmasını 'kasıtlı eylem' olarak nitelendirdi. Olayda evde bulunan bir kişi yaralanmazken, sürücü hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde polis, otomobilin bir evin ikinci katına çarparak asılı kalmasını "kasıtlı eylem" olarak nitelendirdi.
BBC'nin haberine göre, Pensilvanya eyaletinin Lewistown kentinde polis, bir otomobili evin ikinci katında asılı halde buldu.
Yerel itfaiye yetkilisi Sam Baumgardner, pazar günü yaşanan olay esnasında evde bulunan bir kişinin alt katta olduğu için yaralanmadığını söyledi.
Baumgardner, yaralanan sürücünün çarpmadan sonra çıktığı çatıdan indirilerek hastaneye götürüldüğünü söyledi.
İtfaiye personelinin ikinci katta sıkışan aracı indirmesi 3 saat sürdü.
Lewiston polisi olayın "kasıtlı eylem" olduğunu belirlerken, aracın ikinci kata nasıl çarptığına ilişkin açıklama yapmadı.
İtfaiye yetkililerine göre ise olay, sürücünün evin solundaki su kasisine sürdüğü aracın havalanarak eve çarpmasıyla meydana geldi.