ABD'de Otomobil Ev İkinci Katına Girdi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir otomobil, müstakil evin ikinci katına girdi. Polis, aracın kasıtlı olarak eve sürüldüğünü açıkladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir otomobil, müstakil evin ikinci katına girdi. Polis, aracın kasıtlı olarak eve sürüldüğünü açıkladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evin ikinci katına otomobil çarptı. Otomobil ikinci katta asılı kalırken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Otomobil, itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ikinci kattan yere indirildi. İkinci katta oluşan boşluk, yaklaşan fırtına nedeniyle brandayla kapatıldı. Olay anında evde bulunan 3 kişinin ise yaralanmadığı öğrenildi.

"Kaza değil, kasıtlı eylem"

Eyalet polisi başlatılan soruşturma çerçevesinde, pazar günü yaşanan olayın kaza değil, "kasıtlı bir eylem" olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Olayın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. - PENNSYLVANIA