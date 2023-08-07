ABD'de Otobüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüsün bir araçla çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre, 3 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın, Harrisburg kenti yakınlarında şiddetli yağmur sırasında meydana geldiği ve yaralananların da bulunduğu belirtildi.

LOWER PAXTON ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüsün bir araçla çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre, 3 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Pensilvanya Eyalet Polisi, kazanın, Harrisburg kenti yakınlarında şiddetli yağmur sırasında meydana geldiğini ve yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüsün, bir arabanın arkasına çarptıktan sonra yan yattığını kaydetti.

İlk belirlemelere göre, 3 yolcunun kaza anında yaşamını yitirdiği açıklanırken, yaralananların da bulunduğu belirtildi.

Eyalet polislerinden Megan Frazer, söz konusu kazaya ilişkin, "Olaya karışan kişi ve yaralı sayısı nedeniyle olay yerinde bize yardım eden tam sekiz ambulansımız var." ifadesini kullandı.