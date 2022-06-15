ABD'de oto-pilot sistemine sahip arabalarda en çok kazaya Tesla araçlar karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de oto-pilot sistemine sahip arabalarda en çok kazaya Tesla araçlar karıştı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'de oto-pilot sistemine sahip arabalarda en çok kazaya Tesla araçlar karıştı

NEW ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçların Tesla üretimi olduğu saptandı.

NEW ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçların Tesla üretimi olduğu saptandı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) internet sayfasında paylaşılan rapora göre, oto-pilot uygulamasına sahip araçlar arasında Temmuz 2021'den bu yana gerçekleşen 367 kazadan 273'üne Tesla araçların karıştığı belirtildi.

NHTSA'ya yıl içinde tüm kaza kayıtlarını bildiren otomobil üreticileri arasında Tesla'dan sonra araçları en çok kazaya karışan ikinci firmanın 90 kazayla Honda, üçüncüsünün 10 kazayla Subaru olduğu bilgisi paylaşılırken, en çok kazanın gerçekleştiği üç eyalet sırasıyla California (125), Florida (34) ve Texas (33) oldu.

Tesla'nın ABD'de otomatik sürüş sistemine sahip 830 bin civarındaki aracına karşın ülkenin karayollarında aynı kategoride Honda'ya ait 6 milyona yakın araç bulunuyor.

Söz konusu araçların karıştığı kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Haziran 2021'de NHTSA,100'den fazla otomobil üreticisine ve otomatikleştirilmiş araç teknolojisi şirketine, ciddi kazaları en geç bir gün içinde bildirmelerini ve hafif kazaları bir sonraki ayın 15'ine kadar bildirmeleri talimatında bulunmuştu.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Tragger Pilot Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title