ABD'de orduda Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, askerler için Kovid-19 aşısı olma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Austin bugün bir genelgeyle, Savunma Bakanlığı yetkisi altındaki Silahlı Kuvvetler mensupları, Ulusal Muhafızlar ve Rezerv Kuvvet personelinin Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılan 24 Ağustos 2021 tarihli muhtırayı yürürlükten kaldırdı." bilgisi verildi.

Açıklamada, askerlerin sağlıklı ve hazır olmasının önemine işaret edilirken, Bakan Austin'in zorunluluğun kaldırılmasına rağmen tüm askerleri ve sivil bakanlık çalışanlarını Kovid-19 aşısı olmaya teşvik ettiği belirtildi.

2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası üzerine Kongreyi kilitleyen konulardan biri ordu içinde aşı zorunluluğun kaldırılmasına ilişkindi.

Senatonun baskısıyla aşı zorunluluğunu kaldıran madde son anda yasa tasarısına eklenmişti.