ABD'de Onlarca Mahkum Kötü Hapis Şartlarından Dolayı Açlık Grevine Başladı

LOS ANGELES, 6 Aralık (Xinhua) -- Salı günü yerel medyada çıkan haberlere göre ABD'nin Nevada eyaletindeki Ely Devlet Hapishanesi'nde 39 mahkum, 1 Aralık'ta açlık grevine başladı. Pazartesi günü itibarıyla açlık grevindeki mahkumların sayısı 27'ye düştü.

Hapishanedeki şartların daha iyi olmasını savunan Return Strong adlı grubun, söz konusu mahkumların hapislik şartlarının daha iyi olmasını istediklerini söylediğini aktaran KLAS-TV, Return Strong'un, "bu grup şimdi grev yapmaya karar verdi, ancak itiraz ettikleri koşullar tüm eyalette geçerli" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Return Strong; tek kişilik hapsin uzatılması, hücre cezası, değiştirilmiş hücre cezası ve fiili tek kişilik hapis, ıslah istismarı, grup cezası ve idari istismar gibi mahkumlara yönelik ıslah istismarı ve şiddeti konusunda eyaletin derhal müdahalede bulunmasını talep etti.

Haberde geçen yıl boyunca çok sayıda mahkumun yerel haber kuruluşlarına ulaşarak sürekli olarak hücreye konulduklarını, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve güvenliklerinden endişe ettiklerini ifade ettiği belirtildi.

Ülkedeki maksimum güvenlikli hapishanelerden biri olan Ely Devlet Hapishanesi'nde eyalette ölüm cezası almış mahkumların bazıları tutuluyor.

Pazartesi günü öğleden sonra yaptığı yazılı açıklamayla açlık grevini teyit eden Nevada Ceza İnfaz Departmanı (NDOC), "Grev, 1 Aralık 2022'de genel olarak verilen yemek porsiyonlarının yanı sıra hapsedilme, eşya sorunları ve disiplin yaptırımlarına yönelik olarak başladı" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "NDOC, eyaletteki tüm kurumlarda porsiyon miktarını denetlemekte ve mevcut gıda tedarikçisiyle olan sözleşmeyi gözden geçirmektedir. Başka şikayetler de değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.