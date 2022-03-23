ABD'de Omicron'un BA.2 alt varyantının Kovid-19 vakalarını artırmasından korkuluyor - Haberler

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ABD'de Omicron'un BA.2 alt varyantının Kovid-19 vakalarını artırmasından korkuluyor

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'de Omicron'un BA.2 alt varyantının Kovid-19 vakalarını artırmasından korkuluyor

NEW ABD'de haftalardır düşüşe geçen Kovid-19 vakalarının virüsün Omicron varyantının alt türlerinden BA.2 nedeniyle tekrar artışa geçebileceği belirtildi.

NEW ABD'de haftalardır düşüşe geçen Kovid-19 vakalarının virüsün Omicron varyantının alt türlerinden BA.2 nedeniyle tekrar artışa geçebileceği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan verilerde, geçen hafta ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 35'ine BA.2 alt varyantının neden olduğu ortaya konuldu.

Bu oranın, bir önceki hafta yüzde 22 olduğuna işaret edilerek New York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont ve New Jersey eyaletlerindeki Kovid-19 vakalarında artış eğilimi görüldüğü ve söz konusu vakaların yarısından çoğuna BA.2 alt varyantının sebep olduğu kaydedildi.

Sağlık uzmanları, BA.2'nin İngiltere ve Avrupa'daki artışlara paralel olarak birkaç hafta içinde ABD genelinde de benzer şekilde etkili olabileceği endişesini ifade etti.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, dün Washington Post'a verdiği demeçte, "Bir miktar artış görürsek hiç şaşırmam ancak bir şeyler önemli ölçüde değişmedikçe büyük bir dalgalanma olacağını zannetmiyorum." demişti.

Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nin genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu belirtiliyor.

BA.2'nin, Omicron'un BA.1 varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı ancak daha az hasta edici olduğu kaydediliyor.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Hampshire, New York, Omicron, Güncel, Haberler

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