ABD'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Binlerce Uçuş Ertelendi
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ABD'de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 binin üzerinde uçuş ertelenirken 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili öncesinde yaşanan yoğunluk, hayatı olumsuz etkiledi. Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken 4 bin 165 uçuş ertelendi, 131 sefer iptal edildi. ABD'nin doğu yakasında gök gürültülü fırtınalar etkili olurken ülkenin batı ve güneyi ise mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla boğuşuyor.
NEW ABD'de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 binin üzerinde uçuş ertelenirken 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili öncesinde yaşanan yoğunluk, hayatı olumsuz etkiledi.
Flight Aware uçuş izleme sitesine göre, ABD havalimanlarından gerçekleştirilmesi planlanan 4 binin üzerinde iç ve dış hat uçuşları, olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendi.
Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken 4 bin 165 uçuş ertelendi, 131 sefer iptal edildi.
ABD'nin doğu yakasında gök gürültülü fırtınalar etkili olurken ülkenin batı ve güneyi ise mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla boğuşuyor.