ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç Etti
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KALİFORNİYA, 3 Mart (Xinhua) -- ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli kar fırtınaları nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletindeki 13 ilde olağanüstü hal ilan etti.
KALİFORNİYA, 3 Mart (Xinhua) -- ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli kar fırtınaları nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletindeki 13 ilde olağanüstü hal ilan etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel