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ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç Etti

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ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç Etti

KALİFORNİYA, 3 Mart (Xinhua) -- ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli kar fırtınaları nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletindeki 13 ilde olağanüstü hal ilan etti.

ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç EttiABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki San Bernardino kentinde sel sularının yol açtığı çamurlu yol, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

KALİFORNİYA, 3 Mart (Xinhua) -- ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli kar fırtınaları nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaletindeki 13 ilde olağanüstü hal ilan etti.

ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç EttiABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki San Bernardino kentinde arka planda karla kaplı dağların olduğu yolda ilerleyen araçlar, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç EttiABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki San Bernardino kentinde su basmış yol, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç EttiABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki San Bernardino kentinde şiddetli kar fırtınası sonrası kapatılan dağlık yerleşim yerlerine giden yol, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

ABD'de Olumsuz Hava Koşulları Hayatı Felç EttiABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki San Bernardino kentinde sel sularının yol açtığı çamurlu yol, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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