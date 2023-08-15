ABD'de öğretmenini vuran çocuğun annesi suçlamayı kabul etti

ABD'nin Virginia eyaletinde öğretmenini vuran 6 yaşındaki çocuğun annesi, hakkındaki "ağır çocuk ihmali" suçlamasını kabul etti.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentindeki Richneck Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 Ocak'ta öğretmenini vuran 6 yaşındaki çocuğun annesi 26 yaşındaki Deja Taylor, jüri tarafından kendisine yöneltilen "ağır çocuk ihmali" suçlamasını kabul etti. Taylor'ın cezasının 6 yıldan 6 aya indirmek için savcılarla yapılan bir anlaşmanın parçası olarak suçunu kabul ettiği ifade edilirken, savunma anlaşmasının bir parçası olarak Taylor hakkındaki "bir ateşli silahın yasa dışı olarak bulundurulması veya kullanılmasıyla" ilgili diğer suçlamanın ise düşürüldüğü aktarıldı. Taylor hakkındaki cezanın 27 Ekim'de verilmesi bekleniyor.

Taylor önce polise silahın çantasında olduğuna inandığını, tetik kilidiyle sabitlendiğini ve kilit anahtarının yatak odası şiltesinin altında olduğunu söylemişti. Taylor, sonra silahın erişilebilir olacak şekilde saklandığını kabul etti.

Anne, daha önce hakkındaki federal suçlamayı da kabul etmişti

Taylor, ateşli silah taşırken uyuşturucu kullanmakla ilgili federal bir suçlamayı geçtiğimiz haziran ayında kabul etmişti. Taylor, hakkında bu davadaki cezanın ise ekim ayında verilmesi bekleniyor.

Vurulan öğretmen 40 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı

Öğrencisi tarafından elinden ve göğsünden vurulan 25 yaşındaki öğretmen Abigail Zwerner, haftalarca hastanede yatmış, çok sayıda ameliyat olmuştu. Zwerner, okul yöneticilerinin çocuğun silahı olduğu yönündeki personel ve öğrencilerden gelen uyarıları dikkate almadıklarını iddia ederek, bu yılın başında 40 milyon dolarlık dava açmıştı. - VIRGINIA