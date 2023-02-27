ABD'de Nikki Haley'in '75 yaş üstü siyasetçilere test yapılması' talebi tartışılıyor

NEW ABD'de 2024 seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Nikki Haley, yaşlı siyasetçiler üzerinden başlattığı tartışmada Bernie Sanders'a yüklendi.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley'in, "75 yaş üstü siyasetçiler için zorunlu zihinsel yeterlilik testleri getirilmesi gerektiği" yönündeki sözleri, birçok yaşlı üyesi bulunan Amerikan siyasetinin gündemine oturdu.

Bir kampanyadaki konuşmasında Haley, sözlerine tepki gösteren ABD'li Senatör Bernie Sanders'a "Bunu ben istediğim için aklını kaçırdı. Tam da buna ihtiyacımızın nedeni o." sözleriyle cevap verdi.

Haley, Demokrat Senatör Dianne Feinstein (89) ve Temsilci Maxine Waters'ı (84) da yaşlarından dolayı iddialarına dahil etti.

81 yaşındaki Sanders geçen hafta bir televizyon programında, Haley'nin 75 yaşın üzerindeki politikacıların zihinsel keskinliğine yönelik zorunlu test planının "eski moda yaş ayrımcılığından başka bir şey olmadığını" belirterek kabul edilemez bir teklif olduğunu söylemişti.

Biden'ın yaşı da gündeme geldi

The Hill'deki haberde, kadın başkan adayı Nikki Haley'in, yaş tartışmasında asıl hedefinin bir sonraki başkanlık yarışını kazanırsa yemin töreninde 82 yaşına basacak olan ABD Başkanı Joe Biden olduğu iddia edildi.

Haberde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da 2024'te 78, ABD Kongresinin yaklaşık yüzde 10'unun en az 75 yaş ve üzerinde olacağı vurgulandı.

Trump 21 Şubat'ta, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, "Seçkin bir başkan olmak, muazzam bir zihinsel keskinlik ve fiziksel dayanıklılık gerektirir. Bu niteliklere sahip değilseniz muhtemelen başarılı olamayacaksınız." ifadesini kullanmıştı.

Unitedstates Project isimli kuruluşun araştırmasına göre, Kongre üyelerinin ortalama yaşı 1980'lerden bu yana istikrarlı şekilde arttı.

Araştırmada, ABD Senatosunun yaş ortalamasının 63,9 ve Kongrenin 57,5 olduğu, 16 Senatör ve 36 Temsilciler Meclisi üyesinin 75 yaş ve üzerinde bulunduğu kaydedildi.