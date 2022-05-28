ABD'de nesli tükenmekte olan iki Amur leoparı doğdu - Haberler

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ABD'de nesli tükenmekte olan iki Amur leoparı doğdu

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
ABD'de nesli tükenmekte olan iki Amur leoparı doğdu

ABD'nin Missouri eyaletinde bir hayvanat bahçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan iki Amur leoparı dünyaya geldi.

ABD'nin Missouri eyaletinde bir hayvanat bahçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan iki Amur leoparı dünyaya geldi.

Saint Louis Hayvanat Bahçesi, dişi Amur leoparların doğumunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Anya" ve "Irina" adı verilen yavruların, 21 Nisan'da doğduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Dünya Vahşi Yaşam Fonuna (WWF) göre, dünyanın en nadir büyük kedilerinden olduğu düşünülen Amur leoparları, çoğunlukla Çin ve Rusya'daki vahşi yaşam alanlarında bulunuyor.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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