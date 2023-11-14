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ABD'de Nesli Tükenmekte Olan Florida Panteri Türünden İki Hayvan Daha Öldü

ABD'de 2 Florida panterinin daha ölümünün ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan türden vahşi hayatta 230 adet kaldı. Florida'nın Collier bölgesinde 4 yaşında, Hendry bölgesinde 3 yaşında olmak üzere iki erkek panter öldü. Yetkililer, bu yıl otomobil çarpması sonucu ölen Florida panteri sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Eyaletin sadece Meksika Körfezi bölgesinde yaşayan Florida panterinden vahşi hayatta 230 adet kaldı.