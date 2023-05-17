ABD'de nesli tehlikede olan California kondorlarına kuş gribi aşısı yapılacak

LOS ABD'de nesli tükenme tehlikesinde olan California kondorlarının kuş gribine karşı aşılanacağı bildirildi.

LOS ABD'de nesli tükenme tehlikesinde olan California kondorlarının kuş gribine karşı aşılanacağı bildirildi.

ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol Servisi (APHIS), son günlerde kuş gribi nedeniyle en az 12 California kondorunun telef olması üzerine aşılama kararı alındığını açıkladı.

Ülke genelinde California kondorlarının sayısının 350'nin altına düştüğü aktarılan açıklamada, nesli tükenme tehdidi altında bulunan türe yönelik kuş gribi aşısına "acil kullanım onayı" verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Amerika akbabaları için de benzer tedbirlerin alınacağı belirtildi.

ABD'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türler de dahil son yıllarda kuş gribi nedeniyle milyonlarca kuş telef olmuştu.

California kondorlarının sayısı 1980'lerde 22'ye kadar düşmüş, koruma programlarıyla 400'e kadar çıkarılmıştı.