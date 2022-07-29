ABD'de nefes kesen hırsız-polis kovalamacası

ABD'de çaldığı minibüsle trafiği birbirine katan hırsız, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı.

ABD'nin Californiya eyaletine bağlı Riverside şehrinde 25 Temmuz'da bir hırsız çaldığı minibüsle polisten kaçarken trafiği birbirine kattı. Nefes kesen kovalamaca polis helikopteri tarafından anbean kayıt altına alınırken, hırsız çaldığı minibüsle trafikteki birçok araca zarar verdi. Riverside polisi tarafından yapılan açıklamada, birbirine yakın iki evde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin zanlının bir kargo minibüsünü çalarak kaçtığını tespit ettiği ifade edildi. Polis ekiplerinin kargo şirketi çalışanının yardımıyla GPS üzerinden minibüsün yerini tespit ettiği ve peşine düştüğü aktarıldı. Kovalamaca sırasında polisin dur ihtarına uymayarak trafikteki araçlara kasıtlı olarak çarpıp refüjden karşı şeride geçen zanlının, daha fazla ilerleyemeyince yaya olarak kaçmaya başladığı ancak yüksek duvarı aşamadığı için güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.