ABD'de Müslümanlar Filistin'e Destek İçin Gösteri Düzenledi

ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek ve ateşkes talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, sloganlar ve pankartlarla İsrail'e fon sağlanmasının durdurulmasını istedi. Atlanta'da ise bir gösterici kendini ateşe verdi.

ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek için ve ateşkes talebiyle gösteri düzenledi.

Büyükelçik önünde toplanan Müslümanlar, Filistin bayrakları ile "Soykırıma son verin", "Gazze'nin yanındayım" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Burada cuma namazı kılan protestocular, sonrasında "Şimdi ateşkes" ve "Gazze'de işgali durdurun" sloganları attı.

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden hükümetine, " İsrail'e fon sağlamayı bırakması" çağrısı da yaptı.

Atlanta'da Filistin'e destek verdiği ifade edilen gösterici kendini yaktı

Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki İsrail Konsolosluğunun yakınlarında da bir gösterici, kendini ateşe verdi.

Olay yerinde Filistin bayrağı bulunduğunu aktaran polis, olayın "politik protesto olduğunu ve herhangi bir güvenlik tehdidi teşkil etmediğini" belirtti.

Göstericinin durumunun ciddi olduğunu kaydeden polis, olaya müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığını bildirdi.