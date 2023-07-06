ABD'de Müslüman Meclis Üyesi Kurban Bayramı'nda Şiddete Uğradı

ABD'nin Connecticut Eyaleti Meclis Üyesi Maryam Khan, Kurban Bayramı'nda yaşadığı şiddeti, 'cinsel saldırı girişimi ve şiddetli fiziksel saldırı' olarak tanımlayarak, 'uzun süredir iyileşmeye çalıştığını' ifade etti.

NEW ABD'nin Connecticut Eyaleti Meclis Üyesi Maryam Khan, Kurban Bayramı'nda yaşadığı şiddeti, "cinsel saldırı girişimi ve şiddetli fiziksel saldırı" olarak tanımlayarak, "uzun süredir iyileşmeye çalıştığını" ifade etti.

Khan, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı namazı çıkışında, çocuklarıyla birlikte camiden dönerken zanlı Andrey Desmond (30) tarafından uğradığı fiziksel ve cinsel saldırı sonucu, vücudunda çok sayıda yara oluştuğunu belirtti.

"Fiziksel ve duygusal olarak uzun süredir iyileşmeye çalıştığını" kaydeden Khan, "Hartford kentindeki bayram kutlamasında, en büyük Müslüman toplantılarından birinde, güvenlik eksikliğinden endişe duymaya devam ettiğini" vurguladı.

Müslüman kadın, saldırı esnasında çocukları ve kız kardeşleriyle fotoğraf çektirdiği bilgisini paylaştı.

Polis kayıtlarında, Khan'ı öpmeye çalışan Desmond'un, savunmasız kadını tokatlayarak yere fırlattığı ve müstehcen sözlerle hakaret ettiği beyan edildi.

Desmond, 30 Haziran'da çıkarıldığı mahkemede, saldırma, alıkoyma, huzuru bozma ve polise müdahaleden suçlanmıştı.

Eyaletin ilk Müslüman meclis üyesi Maryam Khan'ın, polise Desmond'u tanımadığını söylediği kaydedilmişti.

Connecticut Vaisi Ned Lamont, Twitter'dan, "Kalbim bugün ailesiyle Kurban Bayramı'na katıldıktan sonra saldırıya uğrayan Meclis Üyesi Maryam Khan'la birlikte. Bunun barışçıl bir dua ile kutlanması gereken kutsal bir günde olması beni rahatsız ediyor." açıklamasında bulunmuştu.