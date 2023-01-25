ABD'de Monterey Park Silahlı Saldırısında Ölenler Anıldı Güncel Haberler MONTEREY PARK, 25 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Monterey Park belediye binası önünde insanlar, silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için mumlarla yas tutuyor, 23 Ocak 2023. MONTEREY PARK, 25 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Monterey Park belediye binası önünde insanlar, silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için mumlarla yas tutuyor, 23 Ocak 2023. Monterey Park'ta 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırının ardından, Pazartesi akşamı yüzlerce kişi kentin belediye binası önünde yaşamını yitirenleri anmak için bir araya geldi. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güncel Haberler

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