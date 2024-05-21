Üye Girişi
Haberler

ABD'de Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek kampı kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michigan Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampı polis tarafından dağıtıldı. Üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarına son verilmesi talebiyle kurulan kamp, güvenlik tehdidi gerekçesiyle kaldırıldı.

ANN ABD'nin Michigan eyaletinde polis, Michigan Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek amacıyla kurduğu kampı kaldırdı.

Michigan Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarına son vermesi talebiyle kurdukları dayanışma kampıyla Filistin'e desteklerini sürdürüyordu.

Kampüse girerek Filistin'e destek gösterilerine müdahale eden polis, kamp alanını dağıttı.

Kampüsteki çadırların kaldırılmasının ardından alanın çevresindeki binalar kapatıldı ve ders çalışmak için gelen bazı öğrenciler geri gönderildi.

Üniversite Rektörü Santa Ono, yaptığı açıklamada, kampın "güvenlik tehdidi" oluşturduğunu savundu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisanın ortasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere okulun devam eden finansal yatırımlarını protesto etmek amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesindeki gösterilerde 108 kişinin gözaltına alınması, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirmiş, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel bir hal almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Michigan İsrail Güvenlik Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title