ABD'de Meclis Üyesine Yönelik Saldırı Suçlamaları Genişletildi

Connecticut Eyaleti Meclis Üyesi Maryam Khan'a Kurban Bayramı'nda cinsel ve fiziksel saldırıda bulunan zanlıya yöneltilen suçlamalar genişletildi. Hartford Eyaleti Başsavcısı, suçlamalara üçüncü derece cinsel saldırı girişimi, ikinci derece saldırı, boğmaya teşebbüs ve çocuklara zarar verme riski suçlamalarını ekledi. Mahkeme binası önünde toplanan Müslüman toplum liderleri, Khan'a destek verdi ve zanlının hak ettiği cezayı almasını istedi.

NEW ABD'de, Connecticut Eyaleti Meclis Üyesi Maryam Khan'a Kurban Bayramı'nda cinsel ve fiziksel saldırıda bulunan zanlıya yöneltilen suçlamalar genişletildi.

Hartford Eyaleti Başsavcısı Sharmese Walcott, Khan'ın, polisin suçu küçük göstermeye çalıştığı yönündeki şikayetinin ardından saldırgan Andrey Desmond (30) hakkındaki suçlamalara yenilerini ekledi.

Walcott, daha önce kabahat seviyesindeki suç iddialarına, "üçüncü derece cinsel saldırı girişimi, ikinci derece saldırı, boğmaya teşebbüs ve çocuklara zarar verme riski" suçlamalarını dahil etti.

Hartford kentindeki duruşmaya gelmeyen Desmond, kendini savunma hakkını kullanmadı.

Diğer yandan, mahkeme binası önünde toplanan Müslüman toplum liderleri, Khan'a destek verdi.

Nefret suçu işlediğini belirttikleri zanlının "hak ettiği cezayı alması"nı isteyen toplum liderleri, polis raporunda "mağdurun başörtülü olduğundan bahsedilmemesine" tepki gösterdi.

Desmond'un bir ay sonra yapılacak duruşmaya çıkarılacağı bilgisi verildi.

Olay

Connecticut Eyaleti Meclis Üyesi Maryam Khan, Hartford kentinde Kurban Bayramı'nda namaz için tutulan XL Center yakınlarında saldırıya uğramıştı.

Polis kayıtlarında, Khan'ı öpmeye çalıştığı belirtilen Andrey Desmond'un (30), savunmasız kadını tokatlayarak yere attığı ve müstehcen sözlerle hakaret ettiği bilgisi yer almıştı.

Zanlı Desmond, 30 Haziran'da görülen ilk duruşmada, "saldırma, alıkoyma, huzuru bozma ve polise müdahale" ile suçlanmıştı.

Connecticut Valisi Ned Lamont'un kınadığı saldırının kurbanı Maryam Khan, 8 Temmuz'da, uğradığı cinsel ve fiziksel saldırı girişimiyle ilgili polisin sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğini söylemişti.

Eyaletin ilk Müslüman meclis üyesi Khan, benzer saldırılara maruz kalan birçok kadının sesini duyuramadığını vurgulamış, ABD Adalet Bakanlığından olayı ve Hartford polisinin kadınlara karşı işlenen suçları nasıl soruşturduğunu araştırmasını talep etmişti.