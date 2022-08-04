ABD'de maymun çiçeği virüsü nedeniyle acil durum ilan edilmesi bekleniyor - Haberler

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ABD'de maymun çiçeği virüsü nedeniyle acil durum ilan edilmesi bekleniyor

ABD'de maymun çiçeği virüsü nedeniyle acil durum ilan edilmesi bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin maymun çiçeği vakalarının 6 bin 600'ü aşmasının ardından virüs nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edeceği öne sürüldü.

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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin maymun çiçeği vakalarının 6 bin 600'ü aşmasının ardından virüs nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edeceği öne sürüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 23 Temmuz'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de maymun çiçeği vakalarının 6 bin 600'ü aşmasının ardından virüs nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edeceği öne sürüldü.

ABD basının Biden yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, yetkililerin ilan edilecek acil durum ile daha fazla aşı ve test sayesinde salgını kontrol edebileceklerini umdukları aktarılarak, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra'nın söz konusu acil durum planını öğleden sonra yetkililerle ele almasının beklendiği belirtildi.

Şu ana kadar ABD'de New York, California ve Illinois eyaletleri maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etmiş durumda.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, bu yıl dünya çapında en az 26 bin 200 maymun çiçeği vakası tespit edildi. ABD'de maymun çiçeği tespit edilen vakaların ortalama yaşın 35 olduğu ifade edilerek, şu ana kadar ABD'de 5 çocukta virüsün tespit edildiği aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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