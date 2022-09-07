ABD'de Maymun Çiçeği Vakaları Güncel Haberler NEW YORK, 7 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir maymun çiçeği aşı merkezinin önünden geçen insanlar, 6 Eylül 2022. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ülkede 20.733 maymun çiçeği vakası olduğunu bildirdi. NEW YORK, 7 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir maymun çiçeği aşı merkezinin önünden geçen insanlar, 6 Eylül 2022. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ülkede 20.733 maymun çiçeği vakası olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri New York Eylül Güncel Haberler

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