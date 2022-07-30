ABD'de Los Angeles Yetkilileri Maske Zorunluluğu Geri Getirmekten Vazgeçti LOS ANGELES, 29 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Büyük Merkez Pazarı'ndaki müşteriler görülüyor, 29 Temmuz 2022. LOS ANGELES, 29 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Büyük Merkez Pazarı'ndaki müşteriler görülüyor, 29 Temmuz 2022. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles İlçesi, vaka ve hastaneye yatış sayılarındaki düşüşün ardından Kovid-19 için maske zorunluluğunu geri getirme planlarından vazgeçti. 10 milyon kişinin yaşadığı ilçede sağlık yetkilileri, Cuma gününden itibaren kapalı mekanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmeyi planlamıştı. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Kaliforniya Los Angeles Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ABD'de Los Angeles Yetkilileri Maske Zorunluluğu Geri Getirmekten Vazgeçti - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.