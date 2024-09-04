- ABD'de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

ATLANTA - ABD'nin Georgia eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırı sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Atlanta'daki FBI saha ofisi, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere liseye ajanlar gönderildi.