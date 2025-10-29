Haberler

ABD'de Latin Amerikalı Nüfusu 24 Yılda Neredeyse İki Kat Artış Gösterdi

Güncelleme:
Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, 2000-2024 yılları arasında ABD'eki Latin Amerikalı kökenli nüfus 35,3 milyondan 68 milyona çıkarak önemli bir artış sergiledi. Latin Amerikalılar, ülke nüfus artışının yarısından fazlasını temsil ediyor. 2024 itibarıyla bu grubun ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor.

ABD'de yapılan araştırmada, ülkedeki Latin Amerikalı kökenli nüfusun 2000-2024 arasında 35,3 milyondan 68 milyona yükselerek 24 yılda neredeyse iki kat arttığı ortaya kondu.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun verileri kullanılarak ülkedeki Latin Amerikalı nüfusu incelendi.

2000 ve 2024 yılları arasında 35,3 milyondan 68 milyona yükselen Latin Amerikalı nüfusunun 24 yılda neredeyse iki katına çıktığı saptanan çalışmada, Latin Amerikalı nüfusunun bu zaman aralığında ABD nüfus artışının yarısından fazlasını oluşturduğu görüldü.

Araştırmada, Latin Amerikalıların 2000 yılından bu yana ABD'nin genel nüfus artışında önemli bir rol oynadığı kaydedilirken, bu grubun 2000'den 2024'e kadar ülke nüfusundaki artışın yüzde 56'sını oluşturduğu kaydedildi.

Çalışmada, Latin Amerikalıların ülkenin en büyük ikinci etnik grubu olduğu belirlenirken, bu grubun 2024'te ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğu ortaya kondu. Bu oranın 2000'de yüzde 13, 1970'de ise yüzde 5 olarak kayda geçtiği belirtildi.

2024'te Latin Amerikalı nüfusunun yaş ortalamasının 31,2, siyahi Amerikalıların 36,2, Asya kökenli Amerikalıların 39,0 ve beyaz Amerikalıların 43,2 olduğu saptanan çalışmada, Latin Amerikalıların genç nüfusta en yüksek orana sahip olduğu tespit edildi.

Çalışmada, 2000'de ülkedeki Latin Amerikalı nüfusunun yüzde 40'ının göçmenlerden oluştuğu gözlemlenirken, bu oranın 2024'te yüzde 33'e düştüğü saptandı.

ABD'deki çoğu Latin Amerikalı ABD vatandaşı

2024'te ABD'deki Latin Amerikalı nüfusun yüzde 79'unun ABD vatandaşı olduğu kaydedilen çalışmada, bunların yüzde 67'sinin doğumla elde edilen vatandaşlığa sahip olduğu ortaya kondu.

Latin Amerikalı nüfus arasındaki dağılımda ise Meksikalılar yaklaşık 40 milyon nüfus ile en büyük Latin Amerikalı grubunu oluşturuyor.

California ve Texas eyaletleri, ülkedeki en büyük Latin Amerikalı nüfusa sahip

Çalışmada, 2024'te 16,1 milyon Latin Amerikalının California'da, 12,6 milyonun ise Texas'ta yaşadığı saptandı.

Latin Amerikalılar, 2024'te California nüfusunun yüzde 41'inin oluşturduğu kaydedilen çalışmada, Texas'ta bu oranın yüzde 40 olduğu gözlemlendi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
